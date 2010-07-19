Украина и Азербайджан активизируют сотрудничество

Министры иностранных дел Украины и Азербайджана Константин ГРИЩЕНКО и Эльмар МАМЕДЬЯРОВ договорились активизировать работу профильных министерств и ведомств в энергетической сфере и провести в ближайшее время консультации экспертов по линии государственных нефтегазовых компаний обеих стран.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, сегодня в рамках официального визита К.ГРИЩЕНКО в Азербайджан состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины и Азербайджанской Республики, которые начались в формате «с глазу на глаз» и были продолжены в расширенном составе делегаций.

Главы МИД Украины и Азербайджана детально обсудили необходимость содержательного наполнения официального визита Ильхама АЛИЕВА в Украину конкретными проектами двустороннего сотрудничества. Была достигнута договоренность о проведении в рамках визита И.АЛИЕВА в Украину Второго заседания Совета Президентов Украины и Азербайджанской Республики, повестка дня которого будет окончательно сформирована по результатам 8-го заседания Совместной украинско-азербайджанской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое состоится в Киеве во второй половине сентября – начала октября с.г.

Главы МИД Украины и Азербайджана отметили необходимость углубления научно-технического сотрудничества, в частности, развитие сотрудничества в аэрокосмической отрасли, где Украина имеет соответствующий промышленный и научный потенциал.

Стороны пришли к согласию относительно необходимости экономизации деятельности ГУАМ, а также необходимости уделить внимание тем задачам, для решения которых была создана эта организация. Идет речь, прежде всего, о разработке и реализации проектов по транзиту энергоносителей Каспийского региона на европейские рынки.

К.ГРИЩЕНКО и Э.МАМЕДЬЯРОВ проинформировали друг друга о современном состоянии и перспективах отношений с Европейским Союзом. Украинская сторона выразила готовность продолжить обмен опытом в сфере построения отношений с ЕС, где Киев имеет значительный опыт.

По завершении переговоров состоялась совместная пресс-конференция министров иностранных дел Украины и Азербайджана, в ходе которой с украинской стороны была подтверждена позиция относительно необходимости решения Нагорно-Карабахского конфликта мирным путем, на основе норм и принципов международного права, в частности, принципа территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Также министр иностранных дел Украины возложил венки к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также к «Вечному огню» Мемориального комплекса «Аллея Шехидов».