Остановка Лисичанского НПЗ не удорожает бензин

Внеплановая остановка ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганской обл.) не скажется на стабильности украинского топливного рынка и не приведет к увеличению стоимости нефтепродуктов внутри страны.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ООО «ТНК-ВР Коммерс» со ссылкой на президента компании Сергея ЛИЗУНОВА.

«Для повышения цен на топливо в настоящий момент нет никаких оснований. Существующие в стране запасы достаточны для того, чтобы безболезненно пройти период вынужденной остановки завода. Кроме того, стоимость сырья и нефтепродуктов на внешних рынках стабильны. Увеличение топливных цен со ссылкой на остановку «ЛИНИКа» следует рассматривать как спекулятивные действия», - отметил президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» С.ЛИЗУНОВ.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 17 на 18 июля все установки ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) были аварийно остановлены в результате полного прекращения подачи электроэнергии со стороны ООО «Луганское энергетическое объединение». По предварительным оценкам, для выхода на технологический режим НПЗ потребуется четыре дня.

Завод ранее неоднократно прекращал работу по причине прекращения снабжения электроэнергией. Так, 14 августа 2007 года из-за повреждения линии энергоснабжения на подстанции «Юбилейная», принадлежащей Луганским энергетическим сетям, были аварийно остановлены все технологические установки ЗАО «ЛИНИК».

До 30% потребностей НПЗ в электроэнергии может быть обеспечено за счет генерации на собственной заводской ТЭЦ, свыше 70% предприятие вынуждено приобретать у внешних поставщиков.

В соответствии с планом Лисичанского НПЗ в июле была предусмотрена переработка 525 тыс. тонн нефтяного сырья. Завод рассчитывал произвести около 150 тыс. тонн автомобильных бензинов и 170 тыс. тонн дизельного топлива.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЗАО "ЛИНИК", которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.