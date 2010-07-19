На "Турбоатоме" впервые состоится российско-украинское совещание

Завтра, 20 июля, на ОАО "Турбоатом" состоится российско-украинское совещание по поставкам оборудования для атомных станций Российской Федерации и других стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Турбоатома», в его работе примут участие руководители и специалисты ОАО "Турбоатом", ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания "Атомэнергопроект" (генеральный подрядчик строительства Ростовской АЭС), НАЭК "Энергоатом", концерна "Росэнергоатом", Ростовской АЭС, Дирекции единого заказчика, Харьковского института "Энергопроект", ОАО "Объединенные машиностроительные заводы", института ОАО "ВНИИАМ", ОАО "Уралхиммаш", ХГПЗ им. Шевченко, ОАО "Комплектэнерго", ОАО "Росэнергокомплект" и др.

В ходе встречи участники обсудят вопросы допоставки оборудования для ввода в эксплуатацию строящегося блока №3 Ростовской АЭС, а также изготовления и поставки турбины мощностью 1100 МВт для блока № 4 этой же станции.

Помимо этого, будут обсуждаться условия создания совместного российско-украинского типового проекта энергоблока атомных станций для сооружения в ряде стран.

По итогам совещания будут подписаны соответствующие протоколы о сотрудничестве.

Подобное мероприятие в таком составе на "Турбоатоме" проводится впервые.

По окончании российско-украинского совещания состоится пресс-конференция. Для участия в пресс-конференции и подписании протоколов приглашаются представители СМИ.

Справка УНИАН. ОАО "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО "Турбоатом" осуществляется Фондом государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.