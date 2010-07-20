Нефть набирает в цене

Цены на нефть в понедельник, 18 июля, повысились на фоне роста фондовых индексов США и Европы, а также отчетности нефтесервисной компании Halliburton и сообщениях о сделках на международном рынке, передает Dow Jones.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке выросла на 0,83 доллара за баррель, или на 1,1% - до 76,84 доллара за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent повысилась на 1,14 доллара, или на 1,5% - до 75,68 доллара за баррель.

По итогам прошлой пятницы стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI составила 76,01 доллара за баррель.