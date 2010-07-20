Диденко остается под арестом

Апелляционный суд города Киева оставил в силе решение Печерского районного суда столицы об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня после рассмотрения апелляции на решение Печерского суда.

Суд мотивировал свое решение тем, что адвокаты И.ДИДЕНКО не привели доказательств в пользу необходимости отмены решения о его аресте.

Во время зачитывания судьей решения присутствующий в зале суда И.ДИДЕНКО отметил, что не согласен с таким решением суда, поскольку оно необоснованное.

Между тем, экс-первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО опасается, что его могут лишить жизни.

Об этом он заявил сегодня во время рассмотрения Апелляционным судом города Киева апелляции на решение Печерского райсуда столицы о его аресте.

«Я не отвергаю тот фактор, что дерзкие политические группы, подстрекаемые своими экономическими заказчиками, прибегнут к тому, чтобы меня просто лишить жизни», - сказал И.ДИДЕНКО.

Также он отметил, что условия его содержания в столичном Лукьяновском СИЗО являются неудовлетворительными.

Кроме того, И.ДИДЕНКО подчеркнул, что не уклонялся от следствия, и в период с 15 июня по сегодняшний день следователь поставил ему только 15 вопросов.

Как сказал И.ДИДЕНКО, он приглашает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Лукьяновский СИЗО, чтобы тот посмотрел на условия содержания.

Также он заявил, что собирается официально записаться на прием к председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 12 июля избрал в отношении И.ДИДЕНКО меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Суд мотивировал свое решение тем, что И.ДИДЕНКО, имея высокий социальный статус, поскольку в свое время находился на ответственной должности, имеет возможность препятствовать следствию, поэтому с целью предупреждения таких действий, суд вынес решение о его аресте.

И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля. По словам начальника пресс-центра СБУ Марины ОСТАПЕНКО, задержание И.ДИДЕНКО состоялось в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него 10 июня по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.