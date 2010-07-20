«Киевэнерго» заявляет о 50% готовности к отопительному сезону

АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) заявляет, что компания подготовилась к новому отопительному сезону на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления АЭК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодня компания готова к отопительному сезону на 50%», - сказал он.

По его словам, финансовым планом компании на этот год предусмотрены расходы на ремонтное обслуживание оборудования в объеме около 130 млн. грн., а годовой план капитальных вложений на 2010 год составляет около 253 млн. грн.

При этом он отметил, что на сегодня фактическое выполнение ремонтных работ и капитальных вложений составляет около 50%.

Э.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что по состоянию на 15 июля общая задолженность компании за потребленный газ составляет 2,042 млрд. грн., а задолженность потребителей за потребленную электро- и тепловую энергию составляет около 2 млрд. грн., в частности, за тепловую энергию долг - 1,1 млрд. грн., за электроэнергию - 0,9 млрд. грн.

Также глава «Киевэнерго» добавил, что из-за установления тарифов на отпуск тепловой энергии, утвержденных КГГА на уровне ниже себестоимости, убытки по реализации тепловой энергии по состоянию на 1 января т.г. составляли 1,472 млрд. грн., а за январь-июнь – 0,589 млрд. грн.

По его словам, на сегодня общая сумма невозмещенных убытков «Киевэнерго» от реализации тепловой энергии потребителям Киева, с учетом долга за прошлый период, составляет 2,061 млрд. грн.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.