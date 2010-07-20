В Одессу прибыл четвертый танкер с венесуэльской нефтью

На рейде причала нефтерайона Одесского порта пришвартовался четвертый танкер с венесуэльской нефтью - MINERVA ZOE. На борту судна 76,53 тыс. тонн нефти месторождения Санта-Барбара, которая предназначена для Беларуси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, отгрузка нефти на базы комплексов «Одесснефтепродукта», «ЛУКОЙЛа» и «Синтезойла» началась вечером в субботу, 17 июля, и продолжалась около двух суток.

Напомним, первый танкер из Венесуэлы прибыл в Одессу 25 апреля, второй - 19 июня, третий - 29 июня.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. В мае-июле через Одесский торговый морской порт в Беларусь транспортировано 230 тысяч тонн венесуэльской нефти.

Из Одессы нефть транспортируется в Мозырь (Беларусь) железнодорожным транспортом.