Формат работы Нафтогаза и Газпрома определят после оценки активов НАК

О форме дальнейшего взаимодействия НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» можно говорить только после оценки активов украинской компании.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО, который вчера прибыл в Москву.

Отвечая на вопрос о сроках и возможности создания каких-либо совместных проектов двух газовых компаний, В.ЕЛЬЧЕНКО сказал: «Нафтогаз» и «Газпром» – эта тема еще не поднята. Там есть нюансы, нужно провести оценку активов: у «Газпрома» она есть, у «Нафтогаза» ее нет пока, или есть, неполная».

Посол отметил, что сейчас такая работа ведется, и когда она будет закончена, можно будет вернуться к этому вопросу.

Вместе с тем, по словам В.ЕЛЬЧЕНКО, сложно сказать, когда это произойдет, поскольку это зависит от работы профильных ведомств.

Как сообщал УНИАН, 28 мая председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.

25 июня А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» готов внести в совместное предприятие с «Нафтогазом» месторождение с запасами 1 трлн. куб. м газа.