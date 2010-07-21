Нефть дорожает на фоне падения запасов сырья в США

Фьючерсы на нефть в среду, 21 июля, торгуются на положительном векторе на фоне роста американских фондовых индексов и падения запасов нефти в США.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) выросла на 0,08 доллара - до 77,52 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil повысилась на 0,07 доллара - до 76,14 доллара за баррель, передает Bloomberg.