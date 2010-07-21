«Нафтогаз» ускорит ввод 3-х месторождений

НАК «Нафтогаз Украины», учитывая существующее состояние ресурсной базы, считает одним из основных направлений деятельности по наращиванию добычи скорейшее введение в эксплуатацию Одесского и Безымянного газовых и Субботинского нефтяного месторождений в украинской части шельфа Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что кроме того основными направлениями деятельности по наращиванию добычи газа и нефти являются: строительство новых и реконструкция существующих дожимных компрессорных станций (ДКС) для снижения устьевого давления на скважинах, а также резкое наращивание объемов геологоразведочных работ и эксплуатационного бурения ОАО «Укрнафта».

В компании отмечают, что в ходе совместного геолого-технического совещания НАК «Нафтогаз Украины», Государственной геологической службы Министерства охраны окружающей природной среды, Департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики были одобрены основные показатели программы геологоразведочных работ и программы работ по добыче газа и нефти на предприятиях НАК «Нафтогаз Украины» на период 2011-2015 гг.

В ходе совещания обсуждались результаты геологоразведочных работ, прирост запасов углеводородов, выполнение заданий по добыче газа и нефти, состояние разработки месторождений, проведение работ по капитальному ремонту скважин и интенсификации добычи углеводородов за первое полугодие 2010 года, а также ожидаемые результаты до конца 2010 года и проекты планов геологоразведочных работ, наращивание запасов углеводородов и проекты планов по добыче нефти и газа на 2011 год и в перспективе до 2015 года.

Так, на протяжении января-июня 2010 года нефтегазодобывающие предприятия «Нафтогаза Украины» проводили геологоразведочные работы на 70 площадках и месторождениях в трех нефтегазоносных регионах Украины: Восточном, Западном и Южном.

В результате проведенных геологоразведочных работ были открыты Буцевское газовое месторождение во Львовской области, новые нефтяные залежи на Нарожнянском месторождении, новые газовые залежи на Рудковском месторождении.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.