МЦПИ: Основная проблема нашей энергетики - коррупция

Эксперты Международного центра перспективных исследований (МЦПИ, Киев) считают, что основными проблемами в энергетической отрасли Украины являются коррупция в отрасли, отличие декларируемых приоритетов государственной энергетической политики от реальных действий, несовершенство тарифной политики, отсутствие внешних инвестиций, существование энергетической статистики, которая не отображает реальности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель проекта МЦПИ Игорь ЖОВКВА, представляя сегодня в Киеве аналитическую записку «Вызовы для энергетической безопасности Украины: современное состояние».

В документе отмечено, что контроль за деятельностью компаний – естественных монополистов не осуществляется должным образом, хотя именно для этого была создана Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ). В настоящее время НКРЭ фактически подчинена правительству Украины, от которого она должна быть независимой.

По мнению экспертов центра, энергетика в Украине превратилась из экономического в политический фактор, который мешает ей стать экономически конкурентоспособной на международном рынке. Европейский Союз заинтересован в Украине как энергетическом партнере, но с ЕС Украина подписывает лишь меморандумы и общие заявления, которые не имеют обязательного характера. Вместо этого с Россией Украина подписывает обязательные к выполнению соглашения, а украинские компании подписывают с российскими контракты, которые больше отвечают Энергетической стратегии России, чем Украины, углубляя энергетическую зависимость государства.

Эксперты МЦПИ считают, что ни один из влиятельных игроков на поле энергетической безопасности Украины, которые формируют или влияют на формирование энергетической политики нашего государства: власть Украины, международные партнеры, бизнес и потребители, не защищает национальных интересов и до сих пор не гарантирует энергетической безопасности государства.

Также эксперты отмечают, что разработанная в 2006 году Энергетическая стратегия стала удачной попыткой сформировать энергетическую политику в Украине, где в советское время ее никогда не было и не могло быть. В настоящее время Энергетическая стратегия является фундаментом, на котором нужно строить политику, направленную на обеспечение энергетической безопасности Украины.

По мнению экспертов, опаснейшие вызовы для энергетической безопасности Украины возникают в таких трех сферах. Во-первых, это законодательная база – из-за отсутствия единого механизма принятия законов и заключения международных соглашений в сфере энергетики. Документы, которые становятся частью нормативно-правовой базы Украины, часто не отвечают требованиям европейского законодательства. Кроме того, иногда тяжело проследить четкую связь между целями документа и конкретными мерами, которые должны быть приняты для их достижения. Во-вторых, система управления энергетикой, которая является неэффективной и не обеспечивает потребностей украинской экономики. И в-третьих, сырьевая база – из-за недостаточности природных ресурсов и невозможности эффективного использования имеющейся сырьевой базы.