Эксперты: Повышение цены на газ не решит проблемы «Нафтогаза»

Повышение цены на газ для населения не решит проблему финансового оздоровления НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Института трансформации общества Олег СОСКИН сегодня во время пресс-конференции.

По его мнению, против такого решения должно выступить население. «Население не должно молчать и не должно смириться с решением о повышении цены на газ. Необходимо просто требовать немедленной отставки данного правительства…» - сказал эксперт.

«Финансово-экономическую ситуацию НАК «Нафтогаз» не удастся поправить (повышая тарифы на газ для населения – УНИАН)… Вы знаете все, хотя цифры и скрываются, сейчас оплата газа осуществляется фактически за счет кредитов», - отметил О.СОСКИН.

В то же время, по мнению бывшего уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, в абсолютном исчислении украинцы платят самую низкую цену за газ в Европе, однако если принять во внимание покупательную способность гривни, то цены в Украине на газ для населения самые высокие – например, в 2,5 раза выше, чем в Польше.

Кроме того, говорит руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ, решение о повышении цены на газ для населения должно приниматься в определенном пакете – «как будет дальше формироваться политика, связанная с модернизацией сетей, политика ценообразования, и вообще, как будет развиваться газовый рынок». Также, по его мнению, правительство вынуждено будет вернуться к вопросу реформирования социальной сферы.

По словам эксперта, сегодня уровень оплаты за коммунальные услуги населением достаточно высок. Однако средства, перечисленные предприятиями теплокоммунэнерго, не в полном объеме доходят до НАК «Нафтогаз Украины». «Тут возникает экономический, политический и криминальный вопрос – где зависают деньги, как они используются, почему они не идут в НАК «Нафтогаз Украины»?» - отмечает И.БУРАКОВСКИЙ.

Тарифы для населения в контексте оздоровления финансового состояния НАК – это только часть проблемы, считает он.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО в ходе селекторного совещания 19 июля заявил, что правительство будет инициировать введение штрафных санкций за неоплату населением жилищно-коммунальных услуг.

По его словам, на данном этапе предоставление субсидий населению будет осуществляться независимо от наличия долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако в будущем этот вопрос может быть пересмотрен и предоставление субсидий может быть ограничено определенным периодом задолженности.

Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25% в связи с ростом цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго на 50% с 1 августа текущего года.