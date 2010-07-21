Оппозиция надеялась, что Кабмин заблокирует решение НКРЭ

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО удивлен, что сегодня на заседании правительства не было никакой реакции на решение НКРЭ о повышении цены на газ для населения на 50%.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы надеялись, что на сегодняшнем заседании правительства найдутся чиновники, которые напомнят, что во время выборов команда ЯНУКОВИЧА говорила, что готова на любые уступки, кроме повышения тарифов”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

В частности, он напомнил, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ обещал не только не поднимать цены на газ для населения и тарифы на ЖКУ, но и экономить на них по 330 млн. дол. ежемесячно.

По словам Н.ТОМЕНКО, оппозиция надеялась, что сегодня Кабинет министров заблокирует решение НКРЭ о повышении цен на газ для населения, “вместо этого правительство утвердило порядок выделения субсидий почти для 9 млн. граждан, которые попадают в зависимость от этого решения”.

“Очевидно, что главной причиной такого шага стала необходимость удержать экономическую ситуацию при условии возврата безумного долга «РосУкрЭнерго» и выполнения условий МВФ”, - сказал Н.ТОМЕНКО.