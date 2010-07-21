«Киевэнерго» во время жары предпринимает режимные меры

Для сохранения баланса энергосистемы и обеспечения стабильности электроснабжения АЭК «Киевэнерго» предпринимает режимные меры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в результате устойчивой высокой температуры воздуха жители Киева пользуются большим количеством бытовой техники, которая значительно увеличивает нагрузку на электросети.

«Сейчас компанией предпринимаются специальные меры режимного характера, в частности осуществляются переключения сетей и оборудования по особой схеме в зависимости от нагрузок на протяжении суток и состояния сетей в районах. Это позволяет нам оперативно реагировать на изменения и удерживать баланс сложной системы электроснабжения столицы», — заявил главный инженер АЭК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

Специалисты компании отмечают, что отключений отдельных районов не избежать, ведь кондиционеры, которые работают круглосуточно, «тянут» от 2,5 до 5 кВт на квартиру, в то время как внутридомовые сети рассчитаны на гораздо меньшие нагрузки. Одновременное включение других бытовых электроприборов (утюг — до 2 кВт, чайник — до 2 кВт, микроволновая печь — до 1 кВт, освещение и т.п.) приводит к превышению установленной государственными строительными нормами (ДБН) нагрузки на электросети, и, как прямое следствие, к аварийным отключениям.

Напомним, что согласно ДБН в домах установлена допустимая нагрузка в 5 кВт на квартиру с газовой плитой и 10 кВт на квартиру с электроплитой. Самые большие проблемы со стабильностью электроснабжения сейчас возникают в центральных районах столицы.