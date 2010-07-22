Нефть потеряла в цене

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 21 июля, понизились на фоне озабоченности главы ФРС США Бена Бернанке по поводу состояния американской экономики, а также в связи с очередным ростом запасов сырья в США, передает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,02 доллара - до 76,56 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,85 доллара - до 75,37 доллара за баррель.