Суд постановил взять под стражу Шепитько

Вчера, 21 июля, Печерский районный суд г. Киева по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца заместителю руководителя отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарасу ШЕПИТЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального прокурора Украины Виктор ПШОНКА.

Он сообщил, что по уголовному делу по поводу злоупотребления служебным положением и кражи в особо крупном размере - 11 млрд. куб. м газа – продолжаются следственные действия.

Заместитель генпрокурора отметил, что по этому уголовному делу уже арестованы три человека. В частности, бывший председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО, бывший заместитель руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО, а также вчера, 21 июля, Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения - содержание под стражей на два месяца – для заместителя руководителя отдела Энергетической региональной таможни.