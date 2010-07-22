Шахты будут приватизированы до конца 2014 года

Министерство угольной промышленности Украины планирует завершить приватизацию инвестиционно привлекательных угледобывающих предприятий до конца 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минуглепрома.

«Минуглепром ожидает до конца 2014 года полного завершения приватизации инвестиционно привлекательных и потенциально инвестиционно привлекательных предприятий», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что ключевым направлением реформирования отрасли может быть только приватизация экономически эффективных государственных угольных предприятий и ликвидация бесперспективных.

До конца 2010 года Минуглепром намерен разработать обоснования базовых положений реформы и прогноза дальнейшего развития отрасли.

Разработанным министерством планом-графиком предусматривается, что до середины 2012 года необходимо передать соответствующие предприятия угольной отрасли на баланс Фонда государственного имущества для проведения их корпоратизации.

В министерстве отмечают, что одним из необходимых этапов либерализации рынка угольной продукции является ликвидация государственного предприятия «Уголь Украины» как монопольного оператора оптового рынка угля.

«В рамках общей концепции экономической реформы это должно состояться (ликвидация ГП - УНИАН) до конца 2012 года после практического завершения приватизации угледобывающих предприятий, или тепловых электростанций, которые являются основными потребителями энергетического угля», - говорится в сообщении.

Кроме того, Минуглепром считает, что одним из необходимых факторов отхода от госмонополии является постепенный переход на принципы биржевой торговли угольной продукцией, а также ее поставок по прямым договорам.

Минуглепром ожидает, что до конца 2016 года снизятся объемы государственного субсидирования на операционные расходы отрасли не менее чем на 80%.

Напомним, Кабмин отменил постановление №430 от 2 апреля 2009 года, которым правительство утвердило перечень из 99 шахт, подлежащих приватизации в 2009 году.