Филарет просит Януковича о милосердии к Диденко и Макаренко

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с письмом о милосердии к задержанным бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю ДИДЕНКО и экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО в рамках обычных церковных традиций.

Об этом сказано в заявлении Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В документе напоминается, что «21 июля 2010 года информационное агентство УНИАН обнародовало сообщение об обращении Патриарха Киевского и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТА к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно судьбы задержанных бывших высокопоставленных должностных лиц МАКАРЕНКО и ДИДЕНКО».

«Подписывая такое обращение, Патриарх ФИЛАРЕТ руководствовался повелением Христа являть милосердие к заключенным и быть милосердными, как Отец наш Небесный Милосерден. Вместе с тем Святейший Патриарх просил проявить относительно задержанных и правосудие, в соответствии с законодательством, установив их вину или подтвердив невиновность», - сказано в заявлении.

В документе объясняется, что подобные просьбы Патриарх посылал в адрес главы государства и ранее, во времена руководства предыдущего Президента Виктора ЮЩЕНКО, ведь «право печалования», то есть обращения к власти с просьбой проявить милосердие к узникам и осужденным, было неотъемлемым правом Церкви еще со времен Киевского княжеского государства. «В структуре Киевского Патриархата уже много лет существует специальный Синодный отдел для взаимодействия с органами пенитенциарной системы, который проводит работу для облегчения судьбы задержанных и осужденных», - отмечается в заявлении.

«Обращение Патриарха ФИЛАРЕТА не предназначалось для публикации или иного публичного распространения. Патриарх не давал и согласия на его опубликование. Из каких источников это обращение попало в СМИ, Киевской Патриархии неизвестно», - указывается в документе.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 июля, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ направил в адрес Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА обращение.

В документе Патриарх высказывал мнение, что обществу важно знать, что власть может быть милосердной, справедливой и заботливой к своим гражданам. По его словам, “примером такой доброй воли мы бы обязательно назвали освобождение из-под стражи арестованных А.МАКАРЕНКО и И.ДИДЕНКО на поруки до окончательного рассмотрения их дел судом”.