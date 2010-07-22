НКРЭ повысила тарифы «Киевэнерго» на 2,8-12,1%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила тариф АЭК «Киевэнерго» на передачу электроэнергии линиями 35 кВ и более на 2,82%, или на 0,07 грн. за МВт/ч, - до 2,55 грн. за МВт/ч и на передачу линиями менее 35 кВ - на 12,14%, или на 3,58 грн. МВт/ч, - до 33,07 грн. МВт/ч с 1 августа 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла сегодня на своем заседании.

Вместе с тем, НКРЭ также уменьшила компании тарифы на поставку электроэнергии для крупных потребителей на 11,34%, или на 0,27 грн. МВт/ч, - до 2,11 грн. МВт/ч, а для мелких на 11,44%, или на 1,36 грн. МВт/ч, - до 10,53 грн. МВт/ч.

Пересмотр тарифов связан с корректировкой инвестиционной программы «Киевэнерго» на 2010 год.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ увеличила инвестиционную программу «Киевэнерго» на 2010 год на 5,32%, или на 8,161 млн. грн. - до 161,42 млн. грн. (с НДС).

Своим решением НКРЭ предусмотрела в ней соответствующие средства для реконструкции электросетей 10 кВ с целью обеспечения надежным электроснабжением онкологического центра по ул. Верховинной в Киеве.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Однако по состоянию на июнь 2009 года 20,34% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская BLEDSOE HOLDINGS LTD (Виргинчские острова). Еще над 10,17% акций сохранила контроль Kapiton Trading Limited (Кипр).

«Киевэнерго» в 2009 году сократила чистый убыток в 3,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 129,860 млн. грн.