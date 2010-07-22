«Киевэнерго» справится с перегрузками

АЭК «Киевэнерго» не будет отключать электроэнергию потребителям во время жары.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что режимные мероприятия, которые проводит компания для сохранения баланса энергосистемы, нацелены на обеспечение стабильности электроснабжения во всех районах Киева.

Их суть заключается во внутренних технических особенностях работы энергокомпании и использовании оборудования и сетей в сложных условиях жары. Эти мероприятия не имеют никакого отношения к лишению потребителей электричества.

Напомним, что из-за постоянной высокой температуры воздуха жители Киева пользуются большим количеством бытовой техники, что значительно увеличивает нагрузку на электросети. Больше всего проблем со стабильностью электроснабжения возникает сейчас в центральных районах столицы.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.