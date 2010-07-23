Нефть дешевет после подорожания в четверг

Сентябрьские фьючерсы на нефть в пятницу, 23 июля, торгуются в "красной зоне" после того, как в По состоянию на 08:50 мск на электронных торгах на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала на 0,15 доллара - до 79,15 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil также снизилась на 0,22 доллара - до 77,6 доллара за баррель.

На стоимость "черного золота" в четверг повлиял рост американских фондовых площадок и 2-2,7%, что подогрело надежды инвесторов на более быстрое восстановление американской экономики. Также поддержу рынку нефти оказало снижение курса доллара по отношению к евро, который по итогам торгов четверга подорожал до 1,2886 доллара за евро против 1,2768 доллара за евро днем ранее.

Еще одним фактором для роста стоимости нефти в четверг стал надвигающийся шторм в Мексиканском заливе, получивший имя "Бонни" и угрожающий добыче сырья в регионе. По данным Центра прогнозирования ураганов Национальной гидрометеорологической службы США в Майами, "Бонни" является вторым по счету тропическим штормом в атлантическом сезоне ураганов 2010 года. Скорость порывов ветра уже достигла 65 километров в час.