За неделю А-95 и ДТ подорожали на 0,1%

С 16 по 23 июля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 16 по 23 июля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на Бензин А-80 – сохранились на уровне 6,93 грн./л; на бензин А-92 – сохранились на уровне 7,29 грн./л; на бензин А-95 – выросли на 0,1%, с 7,61 до 7,62 грн./л; на дизельное топливо – выросли на 0,1%, с 6,85 до 6,86 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.