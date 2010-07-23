Реализация дизтоплива через АЗС в июне выросла на 13,6%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6271 единицу, в июне сократилась на 1,6%, по сравнению с июнем 2009 года, до 319,1 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 13,6% – до 141,1 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 54% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 39,6% – А-90-93, 6,4% – А-72-80.

В июне через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 4,441 млрд. грн., из которой 3,275 млрд. грн. (73,7%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,166 млрд. грн. (26,3%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 июля на АЗС в остатках насчитывалось 132,5 тыс. тонн бензина и 60,9 тыс. тонн дизельного топлива.