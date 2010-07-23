Суд назначил на 16 сентября заседание по иску профсоюзов к НКРЭ

Окружной административный суд г. Киева назначил на 16 сентября этого года первое заседание по делу по иску Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины о признании противоправной и отмене Постановления №812 о повышении розничных цен на газ для населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НФПУ.

Заседание состоится в 13:30 в помещении Окружного административного суда г. Киева. Данное решение принято в соответствии с Постановлением Окружного Административного суда г. Киева от 22 июля 2010 года.

«Основанием для представления данного судебного иска стало то, что Постановление о повышении цен на природный газ для населения не было согласовано с Общим представительским органом профсоюзов, что является недопустимым», - отметил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

Кроме того, по его словам, все оправдания власти, что цена на газ для населения повысилась из-за взятых Украиной обязательства перед МВФ, профсоюзы считают неправомерными. «Представители власти сами неоднократно заявлял о том, что снижение цен на российский газ, в обмен на продолжение срока пребывания ЧФ РФ в г. Севастополе, позволит отказаться от повышения розничных цен на голубое топливо для населения», - объясняет М.ЯКИБЧУК.

Напомним, НФПУ уже имел позитивный опыт блокировки решений правительства о повышении тарифов для населения через суд. В частности, 31 августа 2009 года Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск Национального форума профсоюзов Украины, в котором обжаловано Постановление НКРЭ от 9 июля 2009 года о повышении рыночных цен на природный газ для населения.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.