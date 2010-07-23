Лисичанский НПЗ возобновил работу после внеплановой остановки

Сегодня технологические установки ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) были выведены на технологический режим после внеплановой остановки в результате полного прекращения подачи электроэнергии.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ООО «ТНК-ВР Коммерс».

В сообщении отмечается, что завод возобновил выпуск бензинов и дизельного топлива, первые партии нефтепродуктов уже прошли паспортизацию и направлены на внутренний рынок для обеспечения потребностей в топливе собственной сбытовой сети компании и партнеров.

«Работники ЗАО «ЛИНИК» достойно справились с инцидентом. Благодаря профессиональным действиям специалистов компании удалось избежать негативных последствий аварийной остановки. Мы намерены детально проанализировать случившееся и предпринять шаги по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем», - отметил председатель правления ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 17 на 18 июля все установки ЗАО «ЛИНИК» были аварийно остановлены в результате полного прекращения подачи электроэнергии со стороны ООО «Луганское энергетическое объединение». По предварительным оценкам, для выхода на технологический режим НПЗ потребуется четыре дня.

Завод ранее неоднократно прекращал работу по причине прекращения снабжения электроэнергией. Так, 14 августа 2007 года из-за повреждения линии энергоснабжения на подстанции «Юбилейная», принадлежащей Луганским энергетическим сетям, были аварийно остановлены все технологические установки ЗАО «ЛИНИК».

До 30% потребностей НПЗ в электроэнергии может быть обеспечено за счет генерации на собственной заводской ТЭЦ, свыше 70% предприятие вынуждено приобретать у внешних поставщиков.

В соответствии с планом Лисичанского НПЗ в июле была предусмотрена переработка 525 тыс. тонн нефтяного сырья. Завод рассчитывал произвести около 150 тыс. тонн автомобильных бензинов и 170 тыс. тонн дизельного топлива.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЗАО "ЛИНИК", которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.