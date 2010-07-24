В Ялте Путин и Янукович обсудят создание газового консорциума

Премьер-министр РФ Владимир Путин во время краткого рабочего визита в Ялту встретится с президентом Украины Виктором Януковичем. стороны могут обсудить перспективы российско-украинского газового консорциума, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. Путин по итогам встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым предложил объединить "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".

В пятницу Азаров в интервью газете "Киевский телеграф" заявил, что Украина надеется в ближайшее время завершить переговоры с Россией и Евросоюзом по созданию газотранспортного консорциума. По его словам, Украина предлагает РФ предоставить гарантии транзитных поставок, "например, в течение десяти лет прокачивать через нашу территорию 150 миллиардов кубов газа ежегодно", а ЕС - гарантировать покупку этого объема.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что создание СП является первым этапом на пути к объединению компаний, российский газовый холдинг уже представил украинской стороне перечень месторождений, которые может в него внести. Со своей стороны "Нафтогаз" должен внести в уставный капитал СП газотранспортную систему и свои месторождения. При этом Миллер отмечал, что к слиянию компании должны идти через создание СП. В то же время глава "Газпрома" не назвал месторождений, которые "Газпром" готов внести в СП, однако отметил, что их запасы будут зависеть от оценки активов "Нафтогаза" и могут составить от 800 миллиардов куб. до 1 триллиона куб. газа.

Помимо сотрудничества в газовой сфере Россия предложила Украине расширить партнерство в атомной энергетике. В частности, глава "Росатома" Сергей Кириенко в конце апреля сообщил, что стороны могут создать совместное предприятие в атомной сфере на базе российского "Атомэнергомаша" и украинского "Турбоатома", возможно, на паритетной основе. Все эти и другие вопросы российско-украинского сотрудничества предметно обсуждались месяц назад на встрече Путина и Азарова в Москве. Однако тогда никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.

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Последний раз Путин и Янукович встречались в Стамбуле в конце апреля , где провели беседу в перерыве заседания саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Темой беседы было возможное участие российского капитала в достройке 2-х блоков на Хмельницкой и Ровенской АЭС.