Янукович и Путин не говорили о слиянии «Газпрома» и «Нафтогаза»

Во время встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА в Крыму вопрос о слиянии «Газпрома» и «Нафтогаза» не обсуждался.

Об этом заявил В.ПУТИН, подводя итоги переговоров с В.ЯНУКОВИЧЕМ сообщается на официальном сайте российского правительства.

«Объединение не обсуждалось, но мы говорили о проблемах наших отношений в сфере энергетики. Мы говорили о развитии трубопроводного транспорта, о «Южном потоке», о развитии ГТС Украины, о возможном участии России в различных проектах. Это все пока вещи очень сырые, они на уровне экспертного обсуждения находятся. Но мы об этом говорили довольно подробно, в том числе и с привлечением специалистов из правительства Украины», - отметил В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля В.ПУТИН по итогам встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ предложил объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

20 июня Н.АЗАРОВ, комментируя заявление главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА о том, что слияние компаний станет следующим этапом после создания субъектами совместного предприятия, заявил, что слияния "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" не будет.