Минтопэнерго ведет переговоры о перерасчете долга перед RUE

Министерство топлива и энергетики Украины вместе с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" ведут переговоры с российским ОАО "Газпром" и компанией RosUkrEnergo о способах выполнения Стокгольмского арбитражного суда о возврате 12 млрд. куб. м. природного газа.

Об этом сегодня сообщает газета "Коммерсантъ-Украина" со ссылкой на высокопоставленного источника в Министерстве топлива и энергетики Украины.

В частности, утверждает издание, предметом переговоров является перерасчет долга "Нафтогаза" перед RosUkrEnergo в размере 12,1 млрд. кубометров газа.

"За этот газ уже было заплачено 1,7 млрд. долл. Их можно учесть как 6,8 млрд. кубометров по нынешним ценам. Тогда придется возвращать меньше. Или пусть нам вернут деньги, тогда мы вернем газ", - цитирует газета слова высокопоставленного источника в Минтопэнерго.

Издание утверждает, что переговоры, начатые на прошлой неделе, будут продолжены.

В "Газпроме" и RUE в неофициальных беседах факт ведения переговоров подтверждают. "Наша цель – сделать так, чтобы интересы всех сторон были учтены, и газ был возвращен", - цитирует газета слова представителя компании RUE.

По информации высокопоставленного источника в "Газпроме", сейчас обсуждаются несколько возможных схем возврата средств НАК.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

1 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию относительно решения Стокгольмского арбитражного суда, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО. ВСК возглавил депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ.