Эксперт: либерализация рынка приведет к подорожанию газа

Либерализация газового рынка Украины приведет к дальнейшему росту цен на «голубое топливо» для населения, которое даже после 50% подорожания газа с августа будет платить меньше его рыночной стоимости.

Об этом говорится в анализе Центра Восточных исследований (OSW, Варшава), текстом которого располагает УНИАН.

Аналитик Анна ГУРСКА отметила, что возможно дальнейшее подорожание газа для населения и теплокоммунэнерго будет зависеть от того, планирует ли украинская власть действительно настоящую либерализацию газового рынка.

Эксперт обратила внимание, что такая либерализация предусмотрена в объявленном властью в июне плане реформ до 2015 года.

«Трудно предвидеть, осмелится ли правительство на дальнейшее повышение, чтобы приравнять цены к рыночным и тем самым сделать возможной настоящую либерализацию рынка... Консолидация власти Партией регионов облегчает власти принятие таких непопулярных решений», - подчеркнула аналитик.

По ее словам, в настоящее время цены на газ для украинцев в полтора раза ниже рыночных, а для теплокоммунэнерго, которые обеспечивают теплом и горячей водой жилищный и не жилищный фонд, на 70% ниже.

«Повышение (с августа) не обеспечивает рентабельности продажи газа для этого сегмента пользователей», - утверждает эксперт.

А.ГУРСКА также отметила, что правительство согласилось на повышение цен под давлением ключевого кредитора Украины – МВФ – с тем, чтобы получить финансирование по программе stand by на 14,9 млрд. долларов.