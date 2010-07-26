Розничный тариф на электроэнергию на август повышен

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики повысила на август розничный тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения, по сравнению с июлем, на 1,9% - до 54,19 коп за кВт/час (без НДС).

Об этом сказано в постановлении комиссии от 23 июля №873, текстом которого располагает УНИАН.

В то же, время регулятор снизил розничный тариф для потребителей второго класса напряжения на 1,99% - до 67,9 коп. за кВт/час.