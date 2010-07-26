Прибыль «Донецкоблэнерго» составила 29 тыс. грн.

ОАО «Донецкоблэнерго» завершило первое полугодие с чистой прибылью 29 тыс. грн, тогда как по итогам января-июня 2009 года чистый убыток компании составлял 15,274 млн. грн.

Об этом сказано в отчете компании по результатам финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В отчетный период компания увеличила чистый доход на 19,7% – до 1 млрд. 898,367 млн. грн., валовую прибыль сократила – на 3,8% - до 220,862 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Донецкоблэнерго» завершило 2009 год безубыточно «в ноль», тогда как по итогам 2008 года чистый убыток компании составлял 4,005 млн. грн.

Справка УНИАН. Уставный фонд ОАО "Донецкоблэнерго" составляет 81 млн. 896 тыс. 469 грн.

Государству принадлежат 65,06% акций предприятия, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины". Крупнейшим негосударственным акционером компании является DTEK Holdings Ltd (Кипр), которому на февраль этого года принадлежало 19,51% акций ОАО «Донецкоблэнерго».