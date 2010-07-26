Цены на нефть снизились до 78,31 долл. за баррель

Цены на нефть снижаются, так как тропический шторм "Бонни" рассеялся над Мексиканским заливом, а трейдеры осторожничают перед выходом экономических данных и корпоративной отчетности в США.

В 15.35 МСК цены на американскую легкую нефть снизились на $0,67 до $78,31 за баррель, а сорт Brent потерял $0,57 до $76,88. По прогнозу аналитиков, опрошенных Рейтер, средняя цена на американскую легкую нефть в этом году составит $79,44 за баррель.

"Итог сегодняшних торгов зависит от США, а не Европы, - сказал Юген Вайнберг из Commerzbank. - Если данные из США окажутся неожиданно слабыми, инвесторы могут заволноваться по поводу двойной рецессии".

В понедельник выйдет отчет о продаже новых домов, а также продолжится публикация корпоративной отчетности. Уже вышедшие за последние две недели отчеты компаний зачастую превосходили прогнозы, но многие экономические данные оказались неожиданно слабыми.

Тропический шторм "Бонни" рассеялся на выходных, но метеорологи по-прежнему прогнозируют наиболее активный сезон ураганов с 2005 года, когда ураганы Катрина и Рита парализовали добычу нефти в Мексиканском заливе.

Нефтяная компания BP Plc в ближайшие 36 часов может объявить об отставке генерального директора Тони Хейворда, сказали источники, близкие к компании.

Порт Далянь в Китае возобновил работу двух нефтеналивных причалов, закрытых на прошлой неделе из-за пожара, а главный причал будет открыт в ближайшее время.