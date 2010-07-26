«Киевэнерго» получила 195,774 млн. грн. убытка

АК «Киевэнерго» завершила январь-июнь 2010 года с чистым убытком 195,774 млн. грн., тогда как по итогам аналогичного периода 2009 года чистая прибыль компании составила 672,695 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период компания увеличила чистый доход на 33,6% – до 4 млрд. 345,223 млн. грн., а валовой убыток сократила в 3,7 раза – до 182,725 млн. грн.

Справка УНИАН. АК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Кроме того, по состоянию на январь 2008 года 24,97% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd. Еще 15,71% акций контролирует Fluminea Limited (Кипр).

«Киевэнерго» в 2009 году сократила чистый убыток в 3,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 129,860 млн. грн.