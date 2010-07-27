Объемы добычи угля не сбалансированы государством

В Донецкой областной госадминистрации заявляют, что на сегодняшний день государством не сбалансированы объемы добычи угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистраци Сергей ДЕРГУНОВ.

Говоря о проблемах в шахтостроительном комплексе региона, он подчеркнул, что проблема начинается с того, что в угольной отрасли нет еще необходимого баланса по объемам добычи угля, по числу ввода новых забоев и т. д.

«Нужно вернуться к балансу, к вопросу – сколько нужно добывать угля, сколько нужно вводить новых забоев…. Не совсем понятна ситуация – сколько же угля нужно добывать», - сказал С.ДЕРГУНОВ.

Комментируя заявление первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА относительно того, что в июне этого года правительством уже утвержден топливно-энергетический баланс страны и определен необходимый стране объем угля, С.ДЕРГУНОВ сказал, что это еще «не доведено официально».

«Баланс есть уже, но это должно быть как-то доведено официально, - сказал первый зам.губернатора. - То есть, госзаказ должен тогда вводиться, каждая добывающая шахта должна получить госзаказ, это должно быть сбалансировано с тепловой энергетикой». При этом он добавил: «Расчеты какие-то есть наверняка… шахты же ведут добычу, но жесткого заказа, обеспеченного источником финансирования пока нет».

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2010 года на пресс-конференции в г. Краматорске Донецкой области первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявлял, что в июне текущего 2010 года новым правительством был утвержден топливно-энергетический баланс страны с возможным ростом валового продукта.