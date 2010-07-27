Цена нефти почти не изменилась

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 26 июля, практически не изменились на фоне возобновления нефтедобычи в Мексиканском заливе, прерванной тропическим штормом "Бонни", передает Reuters..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil осталась на прежнем уровне - 78,98 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,05 доллара - до 77,50 доллара за баррель.