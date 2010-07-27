BP объявила об отставке Хейворда

Британская BP подтвердила уход со своего поста главы компании Тони Хейворда, его место займет Роберт Дадли с 1 октября текущего года, сообщает Sky News.

Компания также объявила о рекордных убытках в размере £11 млрд ($17 млрд) в результате аварии в Мексиканском заливе.

***Американец Роберт Дадли в 2003-2008 годах возглавлял российско-британскую нефтяную компанию ТНК-ВР.

Конфликт российских и британских акционеров ТНК-ВР, публично продолжавшийся все лето 2008 года, завершился 4 сентября 2008 года подписанием меморандума о взаимопонимании, заключенного между консорциумом Альфа/Аксесс/Ренова и ВР, в котором нашел отражение основной спорной вопрос - отставка действующего главы компании Роберта Дадли до конца года.

Дадли формально ушел в отставку с 1 декабря 2008 года, хотя и покинул Россию еще в июле. Это было одним из условий сентябрьского перемирия между акционерами ТНК-BP. На отставке настаивали российские акционеры, которые утверждали, что Дадли управляет компанией в интересах только британского акционера, передает РИА "Новости".

В феврале 2009 года Дадли вошел в совет директоров BP в качестве управляющего директора BP Group, отвечал за деятельность компании в Северной и Южной Америках и в Азии.

В июне 2010 года после апрельской аварии на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе Дадли был назначен главой нового подразделения по борьбе с последствиями утечки нефти в заливе.

Управляемая BP платформа Deepwater Horizon затонула в Мексиканском заливе у побережья штата Луизиана 22 апреля после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, унесшим жизни 11 человек. Утечка нефти, которая началась следом и продолжается до сих пор, уже нанесла ущерб американским штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и грозит региону экологической катастрофой.

Расходы BP на ликвидацию последствий разлива нефти в Мексиканском заливе уже приближаются к 4 миллиардам долларов. Эта сумма включает в себя стоимость ликвидации последствий разлива, стоимость строительства дополнительных "разгрузочных" скважин, герметизации скважины, гранты прибрежным странам и выплаты по искам. К компании уже подано, по меньшей мере, 116 тысяч исков от пострадавших, по 67,5 тысячи из них сделаны выплаты на 207 миллионов долларов.

Инцидент в Мексиканском заливе стал крупнейшим аварийным разливом нефти в США, масштабы которого превысили последствия от крушения танкера Exxon Valdez у побережья Аляски в 1989 году. Тогда из севшего на мель судна вылилось около 260 тысяч баррелей нефти.