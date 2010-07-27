Украина уже накопила в ПХГ 18,5 млрд. куб. м газа

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по состоянию на сегодня, накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 18,5 млрд. куб. м природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что среди основных организационно-технических мероприятий подготовки филиалов ДК «Укртрансгаз» к работе в осенне-зимний период 2010/2011 гг. – закачивание газа в ПХГ.

Компания отмечает, что закачка газа начата в апреле т.г. и осуществляется с превышением плановых показателей.

Так, по итогам июня в хранилища было закачано 2,6 млрд. куб. м газа, с начала сезона - 5,3 млрд. куб. м газа, что на 1,9 млрд. куб. м больше соответствующих показателей 2009 года.

«На сегодня в ПХГ находится 18,5 млрд. куб. м газа», - отмечено в сообщении.

Как сообщил директор ДК «Укртрансгаз» Сергей ВИНОКУРОВ, «несмотря на сложные погодные условия, в которых проводятся работы - превышение температурных режимов и недавние наводнения в Западной Украине, основные работы выполняются сбалансировано по графику, команда компании работает слаженно и системно».

«По состоянию на 1 июля, уже выполнен ремонт 117 газораспределительных станций (ГРС) при запланированных на данный период 93 ГРС», - отметил С.ВИНОКУРОВ.

Помимо основных организационно-технических мероприятий подготовки филиалов ДК «Укртрансгаз» к работе в осенне-зимний период 2010/2011 гг., проводятся работы по проведению комплексов планово-профилактических работ (ППР), влияющих на транзит российского газа в страны Европы, которые согласовываются с ОАО «Газпром» и странами-транспортерами российского газа. Так, на 2010 год запланировано проведение 13 комплексов ППР, а по состоянию на 01.07.2010 г. уже проведено 6 комплексов, все они проведены своевременно согласно утвержденному плану-графику.

Также в сообщении отмечено, что за май-июнь т.г. фактически выполнено работ и поставлено материально-технических ресурсов на общую сумму 196 млн. грн., что на 33% превышает показатели соответствующего периода прошлого года.

Напомним, что в соответствии с «Планом-графиком подготовки объектов ДК «Укртрансгаз» к работе в осенне-зимний период 2010/2011 гг.», который был утвержден НАК «Нафтогаз Украины» 27 мая 2010 года, планируется закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) 11,4 млрд. куб. м газа и выполнить 26 основных организационно-технических мероприятий на сумму 590,3 млн. грн.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. В состав газотранспортной системы ДК “Укртрансгаз” входит 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью свыше 30 млрд. куб. м.