Любое обоснование повышения тарифов на ЖКУ будет надуманным

Лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО считает, что любое обоснование повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет надуманным.

Как сообщили УНИАН в ВОД «Коммунальный фронт», об этом он заявил, комментируя вчерашнее заявление вице-премьер министра Сергея ТИГИПКО о намерении в течение двух дней предоставить полное обоснование и документы о необходимости повышения цен для населения и теплокоммунэнерго на природный газ.

«Обосновать можно все, что угодно. Но, кроме требований МВФ поднять цены в обмен на продолжение кредитования Украины, других реальных оснований нет. Украина как добывала собственный газ, так и добывает. Его цена значительно ниже российского голубого топлива, а добываемого количества достаточно для удовлетворения потребностей украинцев и большей части теплокоммунэнерго. Поэтому все оправдания для повышения, экономические расчеты и обоснования будут выглядеть исключительно как попытка закамуфлировать неспособность правительства решать экономические проблемы в ЖКХ. При этом крайними в решении этой проблемы опять делают простых украинцев», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышены с 15 октября. «Повышение стоимости тепла и горячей воды будет от 20 до 30%, в зависимости от региона. Эти цифры еще рассчитывают специалисты. Это только газовая составляющая (в среднем 53% от себестоимости), значит, берем половину", - пояснил Ю.ХИВРИЧ.