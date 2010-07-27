Азаров объяснил, почему подорожал газ для населения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что в Украине невозможно было избежать решения о повышении цены на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Безусловно, это не простое решение, и оно нуждается в объяснении, по крайней мере», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер назвал несколько причин, по которым такое решение необходимо было принять.

Прежде всего, отметил премьер, совершенно несправедливо утверждать, что для потребности населения достаточно лишь газа собственной добычи. «Совершенно недостаточно. Наш газ мы вынуждены смешивать с совершенно другим по стоимости газом, который мы получаем из России», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он отметил, что цена на газ, закупаемый в России, существенно увеличилась с 2009 года.

Также премьер отметил, что является заблуждением утверждение о том, что если расходы населения за газ дотирует бюджет, то это негативно не отражается на населении. «Хочу отметить еще одно распространенное заблуждение, что если за людей платит бюджет, то это чужие деньги. Это абсолютно те же самые деньги. Если мы из бюджета дотируем «Нафтогаз», а этим занималось предыдущее правительство, то это означало только одно: либо эти деньги правительство брало в долг, а по этим долгам мы сейчас рассчитываемся, каждый месяц, забирая у наших людей по 4-5 млрд. грн. в месяц, либо недоплачивали нашим же людям из бюджета в виде повышения зарплаты, пенсий», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Таким образом, глубоко распространенное заблуждение, что бюджет может дотировать газ для промпредпрятий, для населения. Это деньги наши общие – это деньги, в том числе, и населения», - сказал премьер.

Кроме того, премьер отметил, что необходимость повышения цены на газ, в частности, продиктована необходимостью получить средства для увеличения объемов добычи газа в Украине.

«Мы должны подумать о том, что скважины, которые качают газ на нашей территории, не вечные. Рано или поздно они исчерпаются, и надо бурить новые скважины. И если мы хотим сохранять добычу (газа – УНИАН), которую мы имеем, а мы хотим ее не просто сохранять, а в два раза увеличить, то мы должны наращивать капиталовложения в развитие нашей собственной нефтегазовой промышленности», - сказал Н.АЗАРОВ.

В этом контексте он напомнил, что не раз в ходе встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ слышал от своего коллеги вопрос – почему тарифы на газ в России, у которой Украина покупает газ, выше, чем в самой Украине. «Этот аргумент реально существует. На сегодняшний день тарифы на газ для населения значительно выше, чем в Украине», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, глава правительства подчеркнул, что сложно опровергать критические оценки политиков и профсоюзов относительно повышения тарифов на газ, поскольку ему самому это решение не нравится. «Мне не нравится это решение. Я был против до самого последнего момента – до того момента, пока я не понял, что надо его принимать. Оно мне и сейчас не нравится, но что делать. Жизнь заставляет принимать такие решения, нравится это или нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Я хочу сказать всем своим коллегам, и в правительстве, и в коалиции, что прежде, чем давать какие-то оценки, необходимо всю совокупность проблем взвесить, обо всем подумать, обо всей стране в целом, а потом сказать, была ли другая возможность или не было», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что в Украине сейчас достаточно проблем, на которые необходимо искать средства. «Любую сферу возьми, вот вы сами о зерне заговорили. Это проблема, надо деньги искать. Наводнение проблема? Проблема, надо деньги искать. Армия небоеспособна –проблема? Проблема – тоже надо деньги искать, и так далее. Куда не кинь, везде проблемы», - констатировал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что средства, полученные от повышения тарифов на газ, пойдут на увеличение добычи газа в Украине.

НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.