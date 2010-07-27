Новые тарифы на газ заработают с 1 августа

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что тарифы на газ для населения будут повышены с 1 августа в соответствии с договоренностями с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил, комментируя информацию о переносе сроков повышения жилищно-коммунальных тарифов с 15 октября в связи с предстоящими местными выборами.

"Решение (о повышении тарифов – УНИАН) никто не переносил на 15 октября. Решение о повышении тарифов НКРЭ приняло с 1 августа. Никто это решение не изменял, не изменяет и не будет изменять, поскольку это одно из ключевых условий нашего соглашения с Международным валютным фондом", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, сейчас вся работа правительства сконцентрирована на создании до 1 августа четкой системы назначения, начисления и выплаты жилищно-коммунальных субсидий для социально незащищенных категорий населения.

"В данной ситуации мы думаем не об имидже, не о выборах… Давным-давно нам пора понять, что государственный деятель должен думать о стране, а не о выборах. Мы не хотим Украину сделать банкротом. Вот и весь ответ. Мы получили ее в жутком состоянии, мы постепенно наводим порядок и наведем его. Но наводить порядок, гладя и раздавая конфеты невозможно. Мы не хотим Украину сделать банкротом, а ее граждан батраками на всех рынках труда", - заявил Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, глава правительства подчеркнул, что сложно опровергать критические оценки политиков и профсоюзов относительно повышения тарифов на газ, поскольку ему самому это решение не нравится. «Мне не нравится это решение. Я был против до самого последнего момента – до того момента, пока я не понял, что надо его принимать. Оно мне и сейчас не нравится, но что делать. Жизнь заставляет принимать такие решения», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Я хочу сказать всем своим коллегам - и в правительстве, и в коалиции, что прежде, чем давать какие-то оценки, необходимо всю совокупность проблем взвесить, обо всем подумать, обо всей стране в целом, а потом сказать, была ли другая возможность или не было», - подчеркнул премьер.

По его словам, в Украине сейчас достаточно проблем, на которые необходимо искать средства. «Любую сферу возьми, вот вы сами о зерне заговорили. Это проблема, надо деньги искать. Наводнение проблема? Проблема, надо деньги искать. Армия небоеспособна – проблема? Проблема – тоже надо деньги искать, и так далее. Куда не кинь, везде проблемы», - констатировал Н.АЗАРОВ.