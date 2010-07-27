Таможня выявила нарушения в растаможке газа «RosUkrEnergo AG»

Комиссия Государственной таможенной службы Украины завершила проверку на соответствие закону таможенного оформления в феврале 2009 г. 11 млрд. куб. м природного газа, который принадлежал компании «RosUkrEnergo AG», и выявила ряд нарушений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

«Детально изучив материалы таможенного оформления газа и проверив законность решений и действий должностных лиц по этому делу, комиссия подтвердила несоответствие действующему законодательству растаможивания указанного газа в интересах НАК «Нафтогаз Украины» и обнаружила многочисленные нарушения со стороны должностных лиц Гостаможслужбы», - отмечается в сообщении ведомства.

Материалы переданы в следственное подразделение Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

1 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по решению Стокгольмского арбитражного суда, расследованию фактов коррупционной деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО. ВСК возглавил депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ.