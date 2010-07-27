Газ подорожает с 1 августа согласно договоренности с МВФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что тарифы на газ для населения будут повышены с 1 августа в соответствии с договоренностями с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил, комментируя информацию о переносе сроков повышения жилищно-коммунальных тарифов с 15 октября в связи с предстоящими местными выборами.

"Решение (о повышении – УНИАН) никто не переносил на 15 октября. Решение о повышении тарифов НКРЭ приняло с 1 августа. Никто этого решения не менял, не изменяет и не будет изменять, поскольку это одно из ключевых условий нашего соглашения с Международным валютным фондом", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, сейчас вся работа правительства сконцентрирована на создании до 1 августа четкой системы назначения, начисления и выплаты жилищно-коммунальных субсидий для социально незащищенных категорий населения.

"В данной ситуации мы думаем не об имидже, не о выборах… Давным-давно нам пора понять, что государственный деятель должен думать о стране, а не о выборах. Мы не хотим Украину сделать банкротом. Вот и весь ответ. Мы получили ее в жутком состоянии, мы постепенно наводим порядок и наведем его. Но наводить порядок, гладя и раздавая конфеты невозможно. Мы не хотим Украину сделать банкротом, а ее граждан батраками на всех рынках труда", - заявил Н.АЗАРОВ.