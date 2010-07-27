Минуглепром обнародовал перечень перспективных шахт

Министерство угольной промышленности обнародовало перечень из 38 предприятий и шахт, в развитие которых рассчитывает привлечь 10,947 млрд. грн. инвестиций до 2016 года, в том числе, и на основе механизма государственно-частного партнерства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В перечень предприятий, которые, по мнению министерства, имеют перспективу развития и наиболее привлекательны для дальнейшей приватизации, включены, в частности, 4 шахты ГП «Ровенькиантрацит» («им Дзержинского», «Космонавтов», «им Фрунзе», «им Вахрушева») с суммарным объемом необходимых инвестиций 356,7 млн. грн., 2 шахты ГП «Свердловантрацит» («Должанская-Капитальная», «Красный Партизан») – 188,5 млн грн., 7 шахт ГП «Макеевуголь» («Холодная Балка», «Чайкино», «им. Кирова», «Бутовская», «им. Бажана», «Северная», «Ясиновская-Глубокая») - 1,448 млрд грн, 5 шахт ГП «Добропольеуголь» («Добропольская», «Белицкая», «Новодонецкая», «Пионер», «Алмазная») - 837,9 млн. грн., а также в 3 шаты ГП «ДУЭК» («Южнодонбасская №3», ш/у «Трудовское», «им. Скочинского») - 837,9 млн. грн.

Также министерство предлагает инвестировать в развитие ГП «Угольная компания «Краснолиманская» (306,4 млн. грн.), ш/у «Южнодонбасское №1» (789 млн. грн) и в другие объекты.

По оценкам министерства, в случае привлечения необходимого объема инвестиций суммарная добыча угля на этих шахтах вырастет с 25,35 млн тонн (факт 2009 года) до 47,3 млн тонн к 2015 году.

«Минуглепром готов рассмотреть инвестиционные предложения относительно данных объектов всех заинтересованных лиц и установить в дальнейшем надежные партнерские отношения», - отмечается в сообщении пресс-службы министерства.