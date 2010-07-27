Украина и Евросоюз пока не собираются строить параллельную ветку ГТС

На сегодняшний день Украина и Европейский Союз обсуждают лишь вопрос модернизации магистральной ветки украинской ГТС, а вопрос строительства параллельного газопровода пока детально не обсуждается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал на пресс-конференции.

«Мы обсуждаем вопросы по использованию традиционных каналов поставки газа, а следовательно, речь идет о модернизации. Недавно мы вышли еще с одной идеей – это определенная альтернатива "Южному потоку" – модернизация системы наших южных газопроводов, которая позволит в ту же самую точку ЕС – Бургас (Болгария) доставлять такое же количество газа, которое Россия планирует поставлять по "Южному потоку". Но этот проект пока находится в стадии технического предложения, и поэтому о нем пока еще рано говорить как о серьезном проекте», - сказал Н.АЗАРОВ.