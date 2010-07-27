Азаров отмечает большой интерес ЕС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что Евросоюз очень заинтересован участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы, о чем свидетельствует частота встреч представителей Украины и ЕС с целью обсуждения этого вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

При этом Н.АЗАРОВ сообщил, что сегодня в Одессе министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО проводит встречу с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером ЭТТИНГЕРОМ, а завтра сам премьер встретится с еврокомиссаром.

«Контакты наши по этому вопросу идут постоянно. Интерес у Европейского Союза очень большой», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что правительство ведет переговоры по модернизации ГТС лишь четыре месяца, поэтому реальных результатов, учитывая серьезность вопроса и действующие процедуры по принятию решений в ЕС, ожидать пока рано.

Н.АЗАРОВ отметил, что представители Украины и ЕС проводят по нескольку встреч в месяц по обсуждению данного вопроса на самых высоких уровнях. «Это как раз свидетельствует об интересе Европейского Союза. Я хочу сказать, что и Украина очень заинтересована в этом, потому что нам необходимы деньги на модернизацию «Нафтогаза» и газотранспортной системы и нужна гарантия, что наша газотранспортная система будет необходима кому-то, кроме Украины. Желательно, чтобы России и Европейскому Союзу», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР 27-28 июля находится с визитом в Украине.