Конфедерация профсоюзов обжаловала повышение тарифов

Сегодня Конфедерация свободных профсоюзов Украины подала в Окружной административный суд Киева административный иск к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины о признании незаконным и отмене постановления комиссии от 13 июля о повышении тарифов на природный газ, отпускаемый для нужд населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Конфедерация свободных профсоюзов Украины тоже подала иск в суд», - сказал он.

При этом М. ВОЛЫНЕЦ выразил уверенность, что суд будет выигран, так как Кабинет министров не согласовал с профсоюзами это повышение тарифов, однако должен был сделать это в соответствии с Генеральным соглашением между Кабмином, профсоюзами и работодателями.

По его словам, повышение тарифов на газ таким способом приведет лишь к росту социального напряжения в обществе и неконтролируемой инфляции.

Как сообщал УНИАН, аналогичные иски ранее подали в тот же суд Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) и Федерация профсоюзов Украины (ФПУ). Первое заседание суда по данному иску состоится 16 сентября.

Напомним, НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.