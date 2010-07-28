Нефть подешевела более чем на доллар

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 27 июля, снизились на фоне сомнений инвесторов в восстановлении американской экономики и падения индекса потребительского доверия, передает АР.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,48 доллара - до 77,50 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 1,37 доллара - до 76,13 доллара за баррель.