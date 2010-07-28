Обама признал нежизнеспособность энергополитики США

Авария на скважине компании BP в Мексиканском заливе, которая привела к катастрофической утечке нефти, доказала, что нынешняя энергетическая политика США нежизнеспособна. Такое заявление сделал глава американской администрации Барак Обама, выступая накануне перед журналистами в Розовом саду Белого дома по завершении рабочей встречи с лидерами конгресса США.

По словам американского лидера, передает ИТАР-ТАСС, на этом совещании речь шла в том числе о "необходимости принятия энергетической реформы". Как ожидается, сенат конгресса проголосует по этому вопросу еще до ухода в начале августа на летние каникулы, "продвинув законопроект, отвечающий на утечку нефти BP и создающий новые рабочие места в сфере "чистой" энергетики", отметил Б.Обама.

На его взгляд, данный закон станет "важным шагом в правильном направлении". "Но я хочу подчеркнуть, что это только первый шаг", - добавил президент США. "Я намерен добиваться, - отметил он, - проведения более широкой реформы, включающей закон по борьбе с изменением климата". "Если мы что-то и усвоили из трагедии в /Мексиканском/ заливе, так это то, что наша текущая энергетическая политика нежизнеспособна", - сказал руководитель вашингтонской администрации.

В связи с этим он подчеркнул, что США "не могут себе позволить ничего не делать", когда их "зависимость от иностранной нефти возрастает". "Мы не можем ничего не делать, пока Китай рвется вперед, создавая рабочие места в области "чистой" энергетики и промышленности будущего. Мы должны разрабатывать возобновляемые источники энергии и создавать высокооплачиваемые и высококвалифицированные рабочие места здесь, в США. На это и направлена всеобъемлющая реформа энергетики", - заявил Б.Обама.