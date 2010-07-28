Азаров потребовал от губернаторов ответа за погашение долгов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предупреждает председателей областных государственных администраций о личной ответственности за погашение долгов предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) за потребленный природный газ и электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил, открывая сегодня заседание правительства.

«То, что у нас теплокоммунэнерго не оплатили 55% потребленного газа еще по старым тарифам, - это показатель того, насколько ответственно относились руководители к этой проблеме. Я поставил вопрос однозначно: в 2011 год страна перейдет без долгов. Я требую, чтобы лично председатели областных государственных администраций отвечали за стопроцентное погашение долгов, за текущую оплату», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, премьер подчеркнул необходимость при условии повышения жилищно-коммунальных тарифов обеспечить надлежащее качество жилищно-коммунальных услуг. «Люди справедливо жалуются, что тарифы повышаются, а качество услуг снижается, поэтому за 2,5 месяца, которые остались до отопительного сезона, Министерство жилищно-коммунального хозяйства должно мобилизовать все ресурсы для того, чтобы заменить все трубы, и мы не грели воздух, не расточали воду, отремонтировать котельные, утеплить дома и тому подобное», - отметил он.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что сегодня на заседании правительство рассмотрит вопрос о персональной ответственности заместителя председателя одной из областных государственных администраций за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей в сфере подготовки социальной инфраструктуры, в частности, школ к работе в условиях осенне-зимнего периода. В то же время, глава правительства не уточнил, о каком именно регионе идет речь.