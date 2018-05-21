«Русский дух» на украинских шельфах, или Вариации Мексиканского залива

Как говорится, и на старуху бывает проруха. Это крылатое выражение абсолютно применимо в отношении крупнейшей в мире британской нефтяной компании ВР. Ни кризис с его падением цен на черное золото, ни снижение спроса на топливо на мировом рынке не смогли подорвать финансовую состоятельность этого монстра. Свое черное дело сотворила техническая составляющая. 22 апреля 2010 г. управляемая BP платформа Deepwater Horizon затонула в Мексиканском заливе у побережья штата Луизиана. Этому предшествовал 36-часовой пожар, последовавший за мощным взрывом, унесшим жизни 11 человек. В зону экологической катастрофы попали американские штаты Луизиана, Алабама, Миссисипи. Масштабы аварии превысили последствия крушения танкера Exxon Valdez у побережья Аляски в 1989 году, когда из севшего на мель судна вылилось около 260 тысяч баррелей нефти. BP уже выделила 32,2 млрд. долл. для выплаты по текущим и будущим судебным искам (их число уже приближается к 100 тысячам). Объявленная сумма убытков стала крупнейшей за всю историю британских корпораций. С момента аварии стоимость акций ВР сократилась на 40%. Ситуация заставила компанию призадуматься о продаже активов. В ближайшие полтора года нехватка средств составит порядка 30 млрд долларов. Как отмечают в BP, после продажи активов «компания останется с небольшим, однако качественным бизнесом по добыче и производству». BP продаст крупные месторождения нефти и газа, которые являются более ценными для мелких компаний, и сохранит активы, которые имеют потенциал для дальнейших исследований. Уже объявлялось о первой сделке на 7 млрд. долл. – американская Apache купила активы ВР на Аляске, в Канаде и Египте.

Российский интерес "мексиканского" разлива

Среди активов особый интерес для нас вызывает ТНК-BP. По данным Times, нефтяной гигант может продать 50% долю в российско-британской компании или ее часть. Наиболее вероятными покупателями считают Газпром и Роснефть. В ТНК-ВР заявляют, что переговоры с ВР пока не ведутся, но дыма без огня не бывает. В ситуации стоит разобраться, особенно в свете «крепнущей дружбы» Москвы и Киева. Нельзя снимать со счетов и особую заинтересованность России в контроле украинского энергетического рынка, который на сегодня играет главную роль в политике нашего государства. В принципе, авария в Мексиканском заливе, если сбросить со счетов разного рода «душевные» моменты, сыграла на руку северной соседке. Уж через чур сильно тянет «русским духом» при любой проблеме в нефтянке, как и в газовых переделах рынка. Да и реакция россиян на трагедию ВР была мгновенной.

30 июня и.о. главы ТНК-ВР Максим Барский заявил, что компания может рассмотреть возможность покупки активов британской BP в случае их продажи. «Если BP будет продавать, мы рассмотрим», — сказал он. По словам М.Барского, эта тема обсуждалась на встрече в то время главы BP Тони Хейворда и председателя совета директоров ТНК-BP Михаила Фридмана. Заинтересованность объяснима. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Она была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума ААР (Альфа Групп/Аксесс Индастриз/Ренова). ТНК-ВР также владеет около 50% российской нефтегазовой компании "Славнефть". На долю ТНК-ВР приходится около 16% объема добычи нефти в России (включая долю ТНК-ВР в компании "Славнефть"). ТНК-BP принадлежат пять нефтеперерабатывающих заводов в России и Украине и розничная сеть из 1,4 тыс. автозаправочных комплексов. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК). Да и с деньгами у компании все в порядке. По итогам I квартала 2010г. она увеличила прибыль в 1,7 раза (до 1,27 млрд долл.) при росте выручки в 1,6 раза - до 10,24 млрд долл.

Еще в апреле т.г. исполнительный директор ТНК-ВР Герман Хан после встречи с премьер-министром Николаем Азаровым и первым вице-премьером Андреем Клюевым заявил, что новая власть высказалась в поддержку инвестпредложений компании. Обсуждалась возможность ее участия в добыче нетрадиционного газа и разработке шельфа Черного моря. Как раз то, на что делает ставку российская сторона, добиваясь всеми силами сохранения за собой лидирующего положения энергопоставщика если не в мире, то хотя бы на постсоветском пространстве. А это затем позволит не только объединить в недавнем прошлом «дружеские» народы под своим двуглавым орлом, но и создать что-то на подобие «царской обители».

Корпоративные разборки и шельфовые расклады

Не последнюю роль в продаже активов может сыграть и новое назначение в ВР. 1 октября исполнительный директор Тони Хейворд, проработавший в компании 28 лет и заработавший пенсию в более 900 тысяч долларов в год (общий пенсионный пакет оценивается в 17 млн. долларов, объем может повышаться в зависимости от состоятельности акций на рынке), покинет свой пост. Его заменит Роберт Дадли, который сейчас возглавляет операцию по ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе. В компании подчеркивают, что Т.Хейворд будет выдвинут в совет директоров ТНК-BP.

Стоит напомнить, что два года назад Р.Дадли покинул пост генерального директора ТНК-BP из-за конфликта с российскими акционерами. В отличие от понимания, налаженного Р.Дадли в США - он по происхождению не британец, а американец, что, видимо, этому и способствовало - не смог создать дружеский фон в работе компании в РФ. AAR во главе с российскими миллиардерами Михаилом Фридманом, Виктором Вексельбергом и Леонидом Блаватником заявляли, что Р.Дадли руководит компанией только в интересах британцев. Вот и получается, что внутренний конфликт в ТНК-ВР вполне возможен, а такие вещи, как правило, заканчиваются «дерибаном». И если Газпрому удастся заполучить долю ВР в ТНК-ВР, то экспансию России на украинском нефтерынке исключать нельзя.

Как отмечает эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский, «вхождение Газпрома в активы ВР за пределами России вполне укладывается в российскую энергетическую стратегию. Чтобы кто-то еще торговался в вопросах, касающихся Украины, при таких больших деньгах на других направлениях, я очень сомневаюсь. Между тем, новый руководитель ВР, а он приступит к работе де-юре только в октябре, вряд ли станет отвлекаться на такие вещи. Его внимание сосредоточится на решении проблемы, которая создалась в Мексиканском заливе. ВР нужны десятки миллиардов, что является серьезной мотивацией для компании заняться поиском средств.

Что касается Украины, то сегодня ТНК-ВР, есть в ней ВР или нет, все равно де-факто контролирует большую, чем было бы логично, долю нашего рынка. Проблема заключается в разработке шельфов, без ТНК никакие вопросы в данной сфере не могут быть решены, хотя в Украине созданы условия, чтобы зашел любой инвестор. Поэтому, если уйдет ВР из Украины, то это только усилит юридическую составляющую контроля и доступа к шельфу уже чисто российской компании. Для противостояния этому я не вижу сейчас реальных шансов. И прошлые правительства это не смогли сделать, или не захотели, и нынешняя власть не станет препятствовать. При этом сами добывать нефть с шельфа не могут».

И еще одно мнение. Президент Киевского международного энергетического Q-клуба Александр Тодийчук считает, что «пока рано говорить что-либо конкретное, т.к. не озвучены окончательные решения. Сейчас, учитывая имидж ВР на американском континенте, действия компании будет направлены на сохранение позиций, в т.ч. в России или в зоне влияния РФ. Вместе с тем, продажа активов в ТНК-ВР возможна, и это имеет некоторые ситуативные позитивы для ВР. У ТНК-ВР есть перспективы работы в Черном море, но, учитывая прецедент в Мексиканском заливе, думаю, что у ВР мало шансов на реализацию проектов в глубоководных зонах.

К тому же Россия начинает поднимать вопрос о том, что стоит запретить разработку нефтегазовых месторождений в Черном море, для нее это чрезвычайно выгодно, т.к. в ее территориальных водах нет больших запасов нефти. Я думаю, что это будет одной их новых политик России, она всегда использует экологическую составляющую. РФ попытается повлиять на Украину в данном вопросе, чтобы мы не получили возможности выйти из-под ее контроля в нефтяной сфере.

У ВР хорошие контракты с Азербайджаном, в Каспийском море. Нужно время, чтобы зажили раны после «нефтяного Чернобыля». А пока для ВР нет больших перспектив в Украине, учитывая, что конкуренты с радостью используют все имеющиеся в отношении компании негативы.

Я за то, чтобы Украина разрабатывала новые месторождения в Черном море. Несмотря на то, что в мире продолжают работать тысячи скважин, основная проблема – безопасность – остается. Нужно сделать правильные выводы, изучить ситуацию, чтобы не допустить подобной «мексиканской» катастрофы. Россия здесь может быть партнером, и не только она. Нам все равно придется с кем-то работать в плане новых разработок месторождений».

Другими словами, ВР может уйти из Украины, но при любом раскладе вопрос разработки шельфов Черного моря остается для нас актуальным. За время независимости властью множество раз выкрикивались лозунги – вперед к энергетической самостоятельности! Но дальше слов дело не шло. Техническая сторона вопроса как не подымалась, так и не подымается. Инвесторам традиционно обещают поспособствовать в начинаниях, а потом при смене руководства страна втягивается в многолетние судебные разбирательства с теми же инвесторами, т.к. «мзда» за доброе участие обсуждалась с предшественниками, а значит прошла мимо кармана преемника. Вот и сейчас, рассказывая о причинах повышения тарифов на газ для населения, чего, заметьте, власть уверяла делать не будет, Н.Азаров заявил: «Мы должны подумать о том, что скважины, которые качают топливо на нашей территории, не вечные. Рано или поздно они исчерпаются, и надо бурить новые скважины. И если мы хотим сохранять добычу, которую мы имеем, а мы хотим ее не просто сохранять, а в два раза увеличить, то мы должны наращивать капиталовложения в развитие нашей собственной нефтегазовой промышленности».

Какие добрые намерения, а главное оправданные. Тогда почему ранее, когда власть в стране также была в руках нынешнего руководства, оно мало что сделало в этой сфере. И не только оно. Видно, за заботами мирскими VIP-ам не до этого. А пока пусть грызутся иностранцы, кто добудет тонну другую топлива из благодатной украинской земли. Главное, чтобы «инвестор» оказался добросовестным, а то мы уж точно «мексиканского расклада» не переживем…

Нана Черная (УНИАН)